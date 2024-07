WSJ: Los asesores de Biden ocultaron durante un año los signos de su envejecimiento

Altos asesores de la Casa Blanca controlaron durante un año la agenda del presidente estadounidense, Joe Biden, para ocultar los signos de su envejecimiento, informa The Wall Street Journal.

"La Casa Blanca ha limitado el itinerario diario de Biden y le ha protegido de intercambios improvisados. Los asesores han restringido las conferencias de prensa y las apariciones en los medios, han rechazado en dos ocasiones entrevistas en el descanso de la Super Bowl —una forma fácil de llegar a millones de votantes— y han intentado asegurarse de que las reuniones con los donantes se ciñan al cumplimiento de los guiones", informa la publicación citando fuentes.

Limitación de las intervenciones en público

Biden ha mantenido menos pequeñas reuniones con legisladores a medida que avanzaba su mandato, según muestran los registros de visitas aportados en la publicación.

"Ocasionalmente responde a preguntas en voz alta de los periodistas, pero sus respuestas suelen ser abreviadas: a veces un sí, un no o simplemente un pulgar hacia arriba. Desde el debate, sus intervenciones públicas han durado de media menos de 10 minutos", indica el artículo.

El WSJ compara el actual mandato de Biden con cuando era vicepresidente y senador. Se señala que el actual inquilino de la Casa Blanca anteriormente invitaba a los periodistas a su casa para celebrar fiestas en la piscina, y charlaba regularmente con los reporteros en los pasillos del Capitolio.

Barreras para los periodistas

Biden ha celebrado menos conferencias de prensa y entrevistas que ningún otro presidente en este punto de su mandato desde Ronald Reagan, según un análisis de la especialista en temas presidenciales Martha Joynt Kumar.

"Los asesores de la Casa Blanca suelen levantar barreras para impedir que los periodistas hagan preguntas a Biden. A veces, en los actos, se mantiene a los periodistas a decenas o incluso cientos de metros del presidente. El personal de la Casa Blanca pone música a todo volumen para que no se oigan las preguntas durante la salida del presidente", reza el artículo.

Además, se ha informado de que, cuando Biden comparece en una de sus escasas conferencias de prensa, los funcionarios de la Casa Blanca se ponen en contacto con los periodistas a los que el presidente podría convocar, en un intento de determinar qué preguntas tienen previsto hacerles.

"El mejor candidato" en su propia opinión

Previamente, esta semana, Biden afirmó que se considera "el mejor candidato" demócrata y no tiene intención de retirarse de la carrera presidencial en contra de la opinión de las élites de su partido.

"La conclusión es que no nos vamos a ninguna parte. Yo no me voy a ninguna parte. No me presentaría si no creyera absolutamente que soy el mejor candidato para vencer a Donald Trump en 2024", afirmó en una entrevista con la cadena MSNBC.