Trump hace predicción sobre Biden y las elecciones

Donald Trump considera que el presidente Joe Biden seguirá siendo el candidato demócrata de cara a las elecciones presidenciales de EE.UU. a pesar de los llamados de su propio partido para que dé un paso al costado.

"Me parece que es muy posible que se quede, [Biden] tiene un ego y no quiere renunciar. No quiere hacerlo. Me parece que eso es lo que quiere", dijo este lunes el expresidente republicano en una entrevista telefónica con el presentador Sean Hannity de la cadena Fox News.

El mandatario, de 81 años, obtuvo el apoyo de la gran mayoría de los delegados demócratas en las primarias del partido gobernante. Esta situación da al actual inquilino de la Casa Blanca "mucho poder", señaló Trump. Al respecto, sostiene que la única opción disponible para los demócratas es destituirlo del cargo por medio de la 25.ª Enmienda de la Constitución, que establece que el vicepresidente y una mayoría del Gabinete pueden votar para declarar al presidente "incapaz de desempeñar los poderes y obligaciones de su cargo" y asignar al vicepresidente las funciones presidenciales.

"A menos que utilicen la Enmienda 25 […] él tiene todo el poder", explicó el republicano. "Tiene los delegados, no tiene por qué irse. No hay nada que puedan hacer para expulsarlo", agregó.

¿Posible enfrentamiento con Kamala Harris?

En este sentido, señaló que, si Biden se ve obligado a dimitir o lo hace por sus propios medios, la vicepresidenta Kamala Harris sería quien lo reemplazaría como candidata a la presidencia por el Partido Demócrata. "Me parece que, desde el punto de vista político, es a quien están apostando. Ni siquiera están hablando de alternativas", dijo.

Asimismo, opinó que Harris "es una persona incapaz". "Estaba a cargo de la frontera [sur con México], nunca estuvo allí, no hizo un buen trabajo y no ha hecho un buen trabajo en muchas cosas", agregó.

"Soy la mejor persona para vencer a Trump"

Por su parte, Biden aseguró el lunes a los demócratas de la Cámara de Representantes en una carta que seguirá en la carrera electoral y que está comprometido a vencer a Trump. "Tuvimos un proceso de nominación demócrata y los votantes se han expresado de forma clara y decisiva. Recibí más de 14 millones de votos, el 87 % de los votos emitidos durante todo el proceso de nominación. Tengo casi 3.900 delegados, lo que me convierte en el presunto candidato de nuestro partido por un amplio margen", escribió.

"Puedo responder a [todas las críticas] diciendo clara e inequívocamente: no volvería a presentarme como candidato si no creyera absolutamente que soy la mejor persona para vencer a Donald Trump en 2024", concluyó.