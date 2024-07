Casa Blanca: Biden tiene intención de seguir en el poder hasta 2029

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene intención de continuar en el cargo hasta 2029 si derrota a Donald Trump, anunció este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Durante una rueda de prensa, se le preguntó si Biden tiene previsto ejercer completamente su segundo mandato en caso de reelección, a lo que respondió afirmativamente. En este caso, Biden tendría 86 años.

Recientemente, la capacidad mental y física del presidente actual ha empezado a ser cuestionada tanto por sus partidarios como por sus oponentes.

Así, esta semana, el WSJ informaba que durante más de un año, los asesores de la Casa Blanca han estado vigilando los movimientos y las interacciones personales de Biden en un intento de minimizar las evidencias de que la edad le está afectando al presidente de más edad de la historia de EE.UU.

"El mejor candidato", según él mismo

Además, Biden afirmó que se considera "el mejor candidato" demócrata y no tiene intención de retirarse de la carrera presidencial en contra de la opinión de las élites de su partido.

"La conclusión es que no nos vamos a ninguna parte. Yo no me voy a ninguna parte. No me presentaría si no creyera absolutamente que soy el mejor candidato para vencer a Donald Trump en 2024", afirmó en una entrevista con la cadena MSNBC.

Asimismo, advirtió a las élites del Partido Demócrata que buscan su remplazo. "Me siento muy frustrado por las élites, […] por las élites del partido que 'saben mucho más'. Si alguno de ellos cree que no debo presentarme, que se presente contra mí. Adelante, desafíenme en la convención", avisó Biden.