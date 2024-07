Experto en párkinson: "Biden tiene las características clásicas de la neurodegeneración"

Un neurólogo de Nueva York que se especializa en el tratamiento del párkinson sugirió que el presidente estadounidense, Joe Biden, está exhibiendo "características clásicas de neurodegeneración", en medio de las crecientes especulaciones de que el mandatario de 81 años está recibiendo tratamiento para esa enfermedad.

El doctor Tom Pitts, un demócrata que nunca ha examinado a Biden, afirmó este lunes en una entrevista a NBС News que los reportes de al menos ocho visitas del neurólogo Kevin Cannard a la Casa Blanca no son infundados, dado el comportamiento reciente del líder estadounidense.

Síntomas "distintivos"

"Lo veo 20 veces al día en la clínica", expresó el profesional. "Tiene las características clásicas de la neurodegeneración, dificultades para encontrar palabras, y no es que diga 'no pude encontrar la palabra', es que se debe a una degeneración del área de recuperación de palabras", explicó.

"[Biden] ha perdido el movimiento del brazo debido a la rigidez", continuó Pitts, agregando que el presidente también muestra signos de "bradicinesia" o "movimiento lento", que son síntomas "distintivos" del párkinson. "Especialmente con la voz baja, que decían que era un 'resfriado'. La hipofonía, una voz baja y monótona como esta a lo largo del tiempo, es una característica del parkinsonismo", agregó.

Versión de la Casa Blanca

En tanto, en una tensa rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, negó también el lunes las versiones de que Biden está recibiendo un tratamiento para dicha enfermedad neurodegenerativa.

"¿El presidente ha sido tratado por párkinson? No. ¿Está siendo tratado por párkinson? No", subrayó, citando un examen físico y neurológico de febrero en el que el médico personal del mandatario determinó que era apto para el servicio y que no se encontraron indicios de enfermedades.