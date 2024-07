Un marinero de la Armada de EE.UU. intentó acceder a los registros médicos de Biden varias veces

Un marinero subalterno de la Armada de EE.UU. (USN, por sus siglas en inglés) trató de obtener acceso tres veces a los registros médicos del presidente estadounidense, Joe Biden, pero no logró hacerlo y fue sancionado por la Administración, reportó este martes CBS News.

El marinero, cuyo nombre no fue revelado, accedió al portal digital de pacientes del Ejército y buscó el nombre del mandatario estadounidense "por curiosidad", pero finalmente no consiguió entrar en ningún registro que estuviera vinculado a él y, "no encontró al Joe Biden correcto", dijo un funcionario estadounidense.

La investigación del caso se inició el 26 de febrero, después de que un compañero de trabajo del marinero informara de una posible violación de las leyes de privacidad médica. En consecuencia, a finales de abril, el marinero fue sancionado administrativamente, aunque el registro al que accedió no era el registro electrónico del presidente de EE.UU. De acuerdo con Tim Hawkins, comandante de la USN, el marinero accedió a la base de datos del sistema médico militar tres veces el 23 de febrero, pero, como es un sistema de salud seguro, "en ningún momento se vio comprometida la información personal del presidente".

Joe Biden fue informado sobre los intentos de acceder a sus registros médicos pocas horas después de que el personal de la Casa Blanca fuera notificada sobre el incidente y dos días después, el 28 de febrero, se sometió al examen físico anual. Por su parte, los funcionarios de la Casa Blanca aseguraron que aquel examen físico del mandatario "fue planeado previamente y no se vio afectado por este incidente".

Asimismo, los altos asesores y médicos de la Casa Blanca aseveran que el presidente se siente bien y niegan las versiones de que Biden está recibiendo un tratamiento para párkinson. "¿El presidente ha sido tratado por párkinson? No. ¿Está siendo tratado por párkinson? No", subrayó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, citando un examen físico y neurológico de febrero en el que el médico personal del mandatario determinó que era apto para el servicio.

Sin embargo, se reveló que el equipo de Biden sigue controlando rigurosamente su agenda, así como limitan el itinerario diario para protegerlo de intercambios improvisados.