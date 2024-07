Nicolas Cage está "aterrorizado" por lo que pueda hacer la IA con su cuerpo después de su muerte

El actor Nicolas Cage brindó una entrevista a The New Yorker en la que compartió su preocupación por la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el mundo de la actuación y lo que pueda hacer esa tecnología con su cuerpo después de su muerte.

Durante el diálogo, un asistente del artista interrumpió para avisarle que debía realizarse dos escaneos, uno para un programa y otro para una película. "¡Dos escaneos en un día!", expresó. "Tienen que ponerme en la computadora para comprobar el color de mis ojos y cambiar... no sé", sostuvo, y agregó: "Van a robar mi cuerpo y a hacer lo que quieran con él usando IA. Dios, espero que no sea IA. Eso me aterroriza".

Ante esta situación se preguntó: "¿Dónde terminará la verdad de los artistas? ¿Va a ser reemplazado? ¿Va a ser transfigurado? ¿Dónde va a estar el latido del corazón?". "¿Qué vas a hacer con mi cuerpo y mi cara cuando muera?", continúo, y concluyó: "¡No quiero que hagas nada!".

Son varios los actores que ya advirtieron sobre el uso de la IA. Uno de ellos fue Tom Hanks, quien en octubre pasado alertó sobre una versión suya creada con esa tecnología sin su permiso para promocionar un anuncio dental.

"¡Cuidado!", escribió en sus redes sociales, con una aparente captura de una versión digital de su imagen que lo muestra más joven. "Hay un video que promociona un plan dental con una versión mía de IA. No tengo nada que ver con eso", expresó.

Por su parte, la actriz Scarlett Johansson demandó a una aplicación que utilizó IA para crear sin su permiso una imitación de su imagen y voz para un anuncio en línea. El clip de 22 segundos, creado con la aplicación Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, se publicó en las redes sociales a finales de octubre de 2023, pero luego fue retirado.