EE.UU. desplegará armas hipersónicas en un país europeo

Estados Unidos comenzará a desplegar sistemas de ataque de largo alcance, incluidas armas hipersónicas, en territorio alemán para 2026. Así lo anunciaron este miércoles conjuntamente el Gobierno de EE.UU. y Alemania antes de la cumbre de la OTAN en Washington.

"EE.UU. comenzará a desplegar de forma esporádica las capacidades de fuego de largo alcance de su Fuerza de Tareas Multidominio en Alemania en 2026, como parte de la planificación para el estacionamiento permanente de estas capacidades en el futuro", reza el comunicado compartido por la Casa Blanca.

Así, se afirma que este armamento incluirá SM-6, misiles de crucero Tomahawk y armas hipersónicas en desarrollo, las cuales "tienen un alcance significativamente mayor" que las desplegadas actualmente en territorio europeo.

"El ejercicio de estas capacidades avanzadas demostrará el compromiso de Estados Unidos con la OTAN y sus contribuciones a la disuasión integrada europea", concluye el documento.

Los misiles Tomahawk tienen un alcance de hasta 2.500 kilómetros con una velocidad de menos de 900 kilómetros por hora. Washington los ha colocado principalmente en barcos y submarinos y los utilizó en el pasado para atacar a Irak y Afganistán.

Advertencia de Putin

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin advirtió a fines de junio que su país podría empezar a producir misiles de alcance corto e intermedio en respuesta al despliegue estadounidense de estas armas en diversas regiones del mundo.

"Hoy se sabe que EE.UU. no solo está produciendo estos sistemas de misiles, sino que ya los ha traído a Europa para realizar ejercicios: a Dinamarca, y hace poco se anunció que están en Filipinas. No se sabe si han sacado estos misiles de allí o no", declaró en aquel entonces en una reunión operativa con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Rusia.

En cualquier caso, Putin aseguró que Rusia tiene que reaccionar ante esta situación y "tomar decisiones" sobre lo que debe hacer a continuación. "Parece que tenemos que empezar a producir estos sistemas de ataque y luego, basándonos en la situación real, tomar decisiones sobre dónde, si es necesario para nuestra seguridad, desplegarlos", añadió.