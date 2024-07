López Obrador revela cuáles serán sus epitafios

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este miércoles los dos epitafios que dejará para cuando muera, uno será para que sea leído públicamente y otro privado que quedará para sus familiares.

El mandatario hizo del conocimiento público estos mensajes en su conferencia de prensa matutina, luego que un periodista le preguntó "¿Cuál sería el epitafio que le gustaría que tuviera su última morada de descanso final?".

Ante la curiosa pregunta, López Obrador respondió: "En lo público, el juramento Yaqui, y en lo personal, lo que está en mi libro, lo de Amado Nervo" y luego procedió a citar las palabras de ese compromiso que pertenece a la mencionada comunidad indígena, originaria del estado de Sonora.

"Para ti no habrá ya sol, para ti no habrá ya muerte, para ti no habrá ya dolor, para ti no habrá ya calor, ni sed, ni hambre, ni lluvia, ni aire, ni enfermedades, ni familia. Nada podrá atemorizarte, todo ha concluido para ti, excepto una cosa: el cumplimiento del deber. En el puesto que se te designe, ahí quedarás, por la defensa de tu nación, de tu pueblo, de tu raza, de tus costumbres, de tu religión. ¿Juras cumplir el mandato divino?", citó el juramento indígena.

El presidente mexicano también comentó que ese mensaje será su epitafio público porque cree que logró cumplir con lo que dice o se acercó "mucho a eso".

Con respecto a su epitafio privado, López Obrador preguntó si querían que citara las palabras de Amado Nervo que incluyó en su último libro '¡Gracias!'. Sin embargo, luego dijo: "No, ya no, ese no" y el periodista le preguntó: "¿El epitafio?", a lo que el dignatario respondió: "Gracias, es eso", por lo que sembró la duda del mensaje privado que dejará para su familia.

¿Qué citó López Obrador de Amado Nervo en su libro?

Las palabras de Nervo a las que se refería López Obrador son las de su poema 'En Paz', que dice:

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,

porque nunca me diste ni esperanza fallida

ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;

porque veo al final de mi rudo camino

que yo fui el arquitecto de mi propio destino;

que si extraje las mieles o la hiel de las cosas,

fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:

cuando planté rosales, coseché siempre rosas.

...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:

¡más tú no me dijiste que mayo fuese eterno!

Hallé sin duda largas las noches de mis penas;

más no me prometiste tan sólo noches buenas;

y en cambio tuve algunas santamente serenas...

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.

¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!.

