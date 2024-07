Politico: Trump considera cortar el intercambio de inteligencia con la OTAN

El expresidente estadounidense y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, planea cortar el intercambio de información de inteligencia con sus aliados de la OTAN si gana las elecciones en noviembre, informa Politico citando varias fuentes.

Tres funcionarios europeos y un alto funcionario de la OTAN que hablaron bajo condición de anonimato declararon que los asesores de Trump les contaron que el expresidente quiere reducir el intercambio de información de inteligencia con la Alianza Atlántica en el marco de sus planes para disminuir la cooperación con el bloque militar. Este tema está en la agenda de la cumbre de la OTAN que se celebra en Washington del 9 al 11 de julio.

Según las fuentes, el recorte de información sobre inteligencia proporcionada por Washington a sus aliados socavará la seguridad de la alianza. "Una interrupción o una reducción significativa en el intercambio de inteligencia entre Estados Unidos y los aliados y socios de la OTAN tendría un impacto adverso inmediato, profundo y potencialmente duradero en los intereses de seguridad occidentales", aseveró John Brennan, exdirector de la CIA.

Al llegar al poder, el presidente Joe Biden amplió el intercambio de los datos de inteligencia de EE.UU. con sus aliados de la OTAN, especialmente en lo que se refiere a la información relacionada con el conflicto ucraniano y el apoyo occidental al régimen de Kiev. En este contexto, las fuentes destacaron que no está claro si Trump está considerando volver al nivel anterior de intercambio de información o reducirlo aún más.

Al mismo tiempo, no solo EE.UU. suministra información de inteligencia a sus aliados, sino que otros países miembros de la OTAN proporcionan su información a Washington. Un ex alto funcionario estadounidense advirtió de que los países europeos probablemente tomarían represalias en respuesta a un posible recorte de la colaboración. "Casi tan perjudicial como el cese de la cooperación con nuestros aliados europeos es el hecho de que es probable que nos retengan información de inteligencia dado el manejo bastante rápido y laxo de Trump con la información clasificada", subrayó una fuente, agregando que "hay cosas que nuestros aliados saben que nosotros no y con las que contamos cuando se trata de ciertas fuentes".