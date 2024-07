Un país asiático legisla para fomentar la risa entre sus ciudadanos

Las autoridades de la prefectura japonesa de Yamagata han aprobado una ordenanza que insta a los residentes a reír al menos una vez al día para mejorar su salud física y mental, informó prensa local.

La iniciativa fue promovida por el Partido Liberal Democrático tras la publicación de un estudio por la Facultad de Medicina de la Universidad de Yamagata que relacionaba la risa con una mejor salud y una mayor esperanza de vida, según SCMP.

La ordenanza anima a los residentes locales a "tratar de promover la salud física y psicológica a través de la risa, riendo al menos una vez al día" y pide a los empresarios que "desarrollen un ambiente de trabajo lleno de risas". También se ha designado el octavo día de cada mes para que "los residentes promuevan la salud a través de la risa".

La risa no es cosa de todos

Sin embargo, el Partido Comunista y el Partido Democrático Constitucional de Japón se opusieron a la ordenanza. Consideraron que contradecía la Constitución del país, y afirmaron que los ciudadanos tienen derecho a decidir si se quieren reír o no.

"Reírse o no reírse es uno de los derechos humanos fundamentales garantizados por la Constitución en lo que respecta a la libertad de pensamiento y credo, así como a la libertad interior", declaró un miembro del Partido Comunista.

"No deben menoscabarse los derechos humanos de quienes tienen dificultades para reír por enfermedad u otros motivos", expresó otro funcionario.

En respuesta, los autores de la ordenanza señalaron que el documento no obliga a la gente a reírse e hizo hincapié en el respeto a la decisión personal de cada uno. Las autoridades locales también aclararon que la ordenanza no prevé multas para quienes no quieran reírse.