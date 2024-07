El ingreso de Ucrania en la OTAN sería "garantía de una tercera guerra mundial", dice un país de la UE

"Francamente, incluso sin la membresía de Ucrania en la OTAN, no estamos lejos de eso", expresó el mandatario eslovaco.

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, advirtió este jueves que la membresía de Ucrania en la OTAN conduciría a una tercera guerra mundial, y adelantó que su partido no apoyará una entrada de Kiev en la Alianza Atlántica en el Parlamento eslovaco.

"Entiendo el deseo de Ucrania. Pero la membresía de Ucrania en la OTAN es solo una garantía de una tercera guerra mundial", afirmó en una declaración compartida en las redes sociales. "Francamente, incluso sin la membresía de Ucrania en la OTAN, no estamos lejos de eso, cuando miramos cómo algunas democracias avanzadas están tambaleándose", subrayó Fico.

Cabe recordar que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó en la actual cumbre de la organización, que la Alianza desea que Ucrania se convierta en miembro. No obstante, los Estados miembros no extendieron ninguna invitación.

Apoyo a las iniciativas de paz de Orbán

Por otra parte, criticó la reacción negativa de sus homólogos europeos a la visita del líder húngaro Viktor Orbán a Rusia y China. "No podía creer lo que veía […] y lo que le hicieron a Orbán por el hecho de que él, como político soberano, repito, como político soberano, decidió visitar Ucrania, Rusia y China para difundir iniciativas de paz", expresó el mandatario eslovaco.

"¡Esto es simplemente inimaginable! Si hubiera convencido a los eslavos de que se mataran aún más entre sí, tal vez alguien lo habría nominado al Premio Nobel de la Paz", agregó.

En declaraciones previas, Fico sostuvo que se habría unido a Orbán en su viaje a Moscú si no fuera por su estado de salud tras el intento de magnicidio que sufrió en mayo. "Si mi estado de salud me hubiera permitido ir, me habría encantado acompañarlo", destacó.