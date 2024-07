Musk responde si donó su esperma para crear una colonia en Marte

Elon Musk ha comentado los reportes que afirman que se ha ofrecido a donar su esperma para ayudar a colonizar Marte, mientras su empresa de servicios de transporte espacial, SpaceX, sigue trabajando en su objetivo de llegar al planeta rojo.

El periódico The New York Times publicó un artículo este jueves en el que se indica que Musk había dado instrucciones a los empleados de SpaceX para que empiecen a elaborar el diseño y los detalles de una ciudad marciana. La publicación citaba a cinco personas familiarizadas con el tema y documentos relacionados.

El medio destaca que un equipo está desarrollando planos de pequeños complejos de viviendas con cúpulas, incluidos los materiales que podrían utilizarse para construirlos. Otro grupo trabajaría en trajes espaciales para sobrevivir en el entorno hostil de Marte, mientras que un tercer equipo médico estaría investigando si los terrícolas pueden tener descendencia allí.

Asimismo, el artículo afirma que el material genético para la futura colonia estaba supuestamente listo para ser proporcionado por el propio Musk, quien espera que un millón de personas vivan allí dentro de veinte años y habría ofrecido voluntariamente su esperma. De igual forma, los reportes señalan que todas las empresas fundadas por Musk están ayudando en esta misión.

La respuesta de Musk

Por su parte, el magnate, de 53 años, desmintió los informes en una publicación en X: "Mejor escucharlo con las palabras que he utilizado en muchas entrevistas a lo largo de los años. Por si sirve de algo, no he 'ofrecido voluntariamente mi esperma'", indicó, destacando que nadie en SpaceX ha sido encargado a trabajar en una ciudad de Marte. "Cuando la gente me lo ha pedido, he dicho que primero tenemos que centrarnos en llegar allí", añadió.