Un policía en problemas por grabar escandaloso video para adultos en el metro de Ciudad de México

El agente alega que no debería ser sancionado por las actividades que realiza cuando se convierte en actor de cine para mayores de edad.

Un policía mexicano enfrenta serios problemas tras protagonizar un escandaloso video para adultos grabado en un vagón del metro de la Ciudad de México y que causó el rechazo de la población.

Jorge Luis López Villegas, que se encuentra suspendido por participar en la polémica escena, se trasladó este jueves a la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para protestar contra la medida impuesta en su contra y alegar que es víctima de discriminación por su trabajo de entretenimiento para adultos.

Con pancartas que decían: "Tener OnlyFans me ha permitido darle una mayor calidad de vida a mi familia", López Villegas, quien graba escenas de ese tipo cuando no se dedica a las funciones policiales, dijo a medios locales que al momento de hacer el video no representaba a la institución, a pesar de que se mostró como un funcionario.

🗣️ "Todo fue actuado, fue montado, sin usuarios ahí".Jorge Luis López Villegas, el policía que fue suspendido por protagonizar un video de contenido para adultos con Luna Bella en instalaciones del Metro, se manifestó frente a la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana… pic.twitter.com/C1AylyEhwv — El Universal (@El_Universal_Mx) July 11, 2024

El agente pide no ser destituido del gremio policial por este hecho, pues considera que no se debe "discriminar el trabajo sexual en ninguna de sus formas". Además, dice estar consciente de que la grabación generó repudio y por ello señaló que "es de seres humanos equivocarse".

Cuando el video se viralizó en redes sociales, la SSC —citada por la prensa local— informó que uno de los tres actores, dos hombres y una actriz conocida en el mundo del cine para adultos como 'Luna Bella', era el policía activo López Villegas, a quien se le impuso una suspensión preventiva para investigar el caso.

Entre tanto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reprobó el hecho dentro de sus instalaciones e informó que reforzará la vigilancia, especialmente en horario nocturno, para evitar situaciones de este tipo en los trenes, que además podrán ser denunciadas al instante por los usuarios.

