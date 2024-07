"A veces ni siquiera puedo recordar los nombres de mis hijos": importante demócrata defiende a Biden

El presidente del Comité Nacional Demócrata de EE.UU. (DNC, por sus siglas en inglés), Jaime Harrison, instó a los críticos del presidente Joe Biden que dejen de evidenciar sus errores verbales y, en cambio, se concentren en las acciones que ha realizado a lo largo de su gestión.

Los comentarios de Harrison tuvieron lugar este jueves en una entrevista con el presentador del programa 'All in with Chris Hayes' de MSNBC, después de la rueda de prensa que ofreció Biden al margen de la cumbre de la OTAN. Durante el acto informativo, el mandatario protagonizó una serie de incomodas situaciones. En un momento, Biden llamó a la vicepresidenta Kamala Harris "vicepresidenta Trump". Previamente, se refirió erróneamente al líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, como "el presidente Putin".

En la entrevista, el presentador le preguntó a Harrison sobre sus impresiones de la rueda de prensa de Biden, a lo que respondió que el mandatario fue "claro" y "fuerte", agregando que ofreció "una clase magistral sobre política exterior internacional compleja".

El jefe del DNC continuó su intervención con una crítica al expresidente y candidato republicano, Donald Trump, argumentando que, en comparación con el actual inquilino de la Casa Blanca, el exmandatario "no tendría ni idea de dónde están la mayoría" de los países que integran la OTAN.

"Tenemos que dejar de ser quisquillosos"

Por otro lado, Harrison arremetió contra los demócratas que piden a Joe Biden renunciar a sus aspiraciones a la reelección por los resultados poco favorables en el reciente debate presidencial.

"Demócratas, tenemos que dejar de lamentarnos […] y entender que nuestro candidato es mucho mejor […] que el otro bando [republicano]", apuntó el presidente del DNC, instando a los partidarios a centrar su "energía en perseguir a Trump y al proyecto 2025, debido a las amenazas que representan para el pueblo estadounidense".

"Quiero decir, diablos, a veces ni siquiera puedo recordar los nombres de mis hijos porque estoy muy cansado", continuó Harrison en un intento por defender los errores cometidos por Biden en sus intervenciones. "Tenemos que dejar de ser quisquillosos y centrarnos en el trabajo que tenemos por delante", concluyó.