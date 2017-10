¿Mucho a cambio de nada?: La sanidad pública de EE.UU. entendida como "saqueo"

Este nuevo episodio del programa 'Keiser Report' se centra en el deterioro del programa de la salud pública Obamacare y de las políticas en materia de seguros de salud en EE.UU. "Va a convertirnos en víctimas de la 'encogiflación'", señala Stacy Herbert.

¿Cómo funciona la póliza de seguro del Obamacare?

Según explica el presentador Max Keiser, el seguro no cubre a los estadounidenses hasta que no incurren en un gasto sanitario que ascienda al menos hasta los 7.000 dólares por personas. Además, uno tiene que pagar más si va al médico. "En realidad, no nos proporcionan cobertura sanitaria alguna, porque las posibilidades de incurrir en gastos médicos superiores a 7.000 dólares en un solo año son bastante escasas", señala.

En este sentido, el anfitrión asegura que "el sistema estadounidense está diseñado para inyectar miles y miles de millones de dólares en los bolsillos de las compañías de seguros y para asegurarse de que ninguno de los beneficiarios está realmente cubierto por estas mal llamadas pólizas", que —denuncia— no ofrecen ningún tipo de cobertura.

Las pólizas de seguro "no son más que un mecanismo de transferencia de dinero del contribuyente a las aseguradoras", apunta Max. En este sentido, el presentador sostiene que el sector de los seguros de salud les roba a los ciudadanos estadounidenses el dinero con "una política que bien podría definirse como un saqueo".

Obamacare VS. un programa de Porsche

Para que la gente se haga una idea del precio de gasto sanitario, Max y Stacy ponen como ejemplo a la compañía automovilística Porsche, que por 2.000-3.000 dólares al mes ofrece a cualquier persona conducir un Porsche distinto que le envían a su casa, incluido el precio del seguro y, lo más importante, gastos médicos de hasta un millón si el asegurado tiene un accidente y golpea a alguien.