Bono: "La música se ha vuelto muy de niñas"

El cantante de la banda irlandesa U2 ha afirmado en una reciente entrevista que "la música se ha vuelto muy de niñas".

"Hay algunas cosas buenas sobre eso, pero el 'hip-hop' es el único lugar para la ira de los jóvenes varones en este momento, y eso no es bueno", añadió el músico, explicando que "cuando tenía 16 años sentía mucha ira dentro de mí. Necesitas encontrar un lugar para ella y para las guitarras".

Lamentándose sobre la escasez de 'rock and roll' en las listas de éxitos de música, Bono sostuvo: "En el momento en que algo se conserva, se acaba. Podrías ponerlo en formol. Al final, ¿qué es el 'rock and roll'? La furia está en el corazón. Los grandes del 'rock and roll' tienden a tenerla, y es por eso que 'The Who' fue una gran banda. O Pearl Jam. Eddie [Vedder] tiene esa furia".

El último álbum de U2, 'Songs of Experience', encabezó recientemente las listas de Estados Unidos, lo que significa que la banda ha tenido un álbum como n.º 1 en EE.UU. cada década desde la década de los 80, recoge The Guardian.