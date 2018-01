¿Cuán peligroso es comer sushi despues de tantas infecciones parasitarias? Descúbralo aquí

Tras el reciente hallazgo de una tenia de metro y medio en el intestino de un californiano que comía sushi todos los días, muchos amantes de este plato podrían pensar que su ingesta es peligrosa. Sin embargo, no tienen de qué preocuparse.

Pese a que el médico del hombre, Kenny Bahn, explicara que el salmón crudo –típico ingrediente que se utiliza en varios tipos de sushi– pudo ser la causa de la aparición del gran parásito en el intestino de su paciente, hay indicadores que muestran que este plato puede ser seguro siempre que se tomen precauciones.

El sushi es inofensivo

En medio de estas noticias, el lector se estará preguntando: ¿podría pasarme eso a mí también? O aún más: ¿es seguro el sushi? Buenas noticias: solo un pequeño número de tales parásitos nos pueden afectar. Y en caso de vernos infestados, los efectos son relativamente inofensivos, pues sólo provocarían malestares gástricos o, en algunos casos, reacciones alérgicas. Existen más de 10.000 tipos de tenia –gusano parasitario que se aloja en los intestinos–, pero solo un número muy reducido de ellos puede producir molestias mayores. En casos graves, la lombriz podría causarnos una obstrucción del intestino, pero no se preocupe demasiado: la dolencia puede tratarse con pastillas antiparasitarias, similares a las que habitualmente damos a nuestras mascotas.

Aunque las cosas se pueden complicar

Los problemas surgen cuando la tenia utiliza a los humanos como 'huésped intermediario'. En este caso, la lombriz no se alojaría en el intestino, sino que se desplazaría por todo nuestro cuerpo. "El problema es que las larvas no crecen solo en el intestino, sino que se trasladan a otras partes del cuerpo y, en particular, al sistema nervioso central" explicó a The Guardian un experto en este tipo de parásitos intestinales, Peter Olson. En ese caso, los efectos podrían ser letales, causando desde migrañas hasta quistes en el cerebro y convulsiones.

Así se reproduce una tenia

Olson también relata cómo podemos contraer una tenia: "Un ciclo de vida típico de este parásito podría incluir un oso que se alimenta de salmón crudo y luego defeca en el río. Las larvas pasarían al medio ambiente y, en el caso de un ciclo de vida acuática, sería comido por un copépodo, un pequeño crustáceo. Cuando ese copépodo es ingerido por un pez, se transformaría en una tenia larval". En caso de que ese pez sea utilizado para la elaboración del plato de origen japonés, estaríamos en riesgo de ver el gusano recorrer nuestro sistema intestinal. "De esta manera se estaría transmitiendo este parásito a un ser humano. Luego pasaría al intestino y se convertiría en ese gusano gigante ".

Segmentos de tenia vomitados por una mujer embarazada con hiperemesis gravídica. / Nathan Reading / CC BY-NC-ND 2.0

Cómo prevenir la infesta de sushi contaminado

Para evitar todo ello, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) recomienda congelar el pescado crudo antes de consumirlo, pues de esta manera se consigue eliminar una gran cantidad de microorganismos dañinos que puedan estar presentes. Más allá de eso, la entidad gubernamental recomienda extremar precauciones en el consumo de pescado crudo, y aconseja cocinarlo siempre que se pueda para evitar contraer enfermedades.

En Centroamérica es otra cosa

Otra de las maneras en que podemos contraer una tenia es mediante la ingesta de carne cruda. Olson señala que la infesta es causada en mayor medida por contaminación fecal que por el estado crudo del alimento, algo muy común en Centroamérica, donde los casos de epilepsia –según se cree– provienen mayormente de la infesta de tenias. "Esto es un gran problema en lugares como Centroamérica, donde hay una gran industria porcina con una amplia crianza de cerdos; mientras peores sean las condiciones de saneamiento, es más probable que haya transmisión".