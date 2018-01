La gata gruñona Grumpy Cat gana una demanda por 710.000 dólares

Grumpy Cat o la gata gruñona, una celebridad de la red y protagonista de numerosos memes virales, acaba de ganar una demanda de infracción de derechos de autor y recibir 710.000 dólares.

Este lunes, reporta NPR, un jurado en California falló a favor de Grumpy Cat Ltd. ―la empresa creada por la dueña de la gata, Tabatha Bundesen, para monetizar su fama― en una demanda contra la compañía de café Grenade Beverage, basada en Los Ángeles, y fabricante de la bebida Grumpy Cat Grumppuccino.

En 2013, cuando la gata malhumorada alcanzó su pico de popularidad, Tabatha Bundesen pactó un acuerdo de colaboración de 150.000 dólares con Grenade Beverage para la venta del café helado Grumppuccino. En 2015, Grumpy Cat Ltd. demandó a la empresa por usar la imagen del animal en otros productos que no formaron parte del contrato original. Grenade Beverage, por su parte, presentó una contrademanda por posibles ingresos perdidos, alegando que Grumpy Cat Ltd. no actuó correctamente al promocionar el producto como era debido.

La victoria de Grumpy Cat Ltd. en la corte fue alabada por su abogado David Jonelis, quien señaló a The Wrap que "es el primer veredicto emitido a favor de un meme viral". "Los memes también tienen derechos", agregó.