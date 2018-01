Lo acusan de transformar a un hombre en una cabra y le dan una paliza por ello

En Rumuokoro (Nigeria), una multitud propinó una brutal paliza a un individuo al que acusaban de haber transformado a un hombre en una cabra , informa Daily Post. La policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Al parecer, alguien vio a la víctima corriendo delante de la cabra, como si lo estuviera persiguiendo, y le dio por pensar de que el individuo había transformado a un hombre en dicho animal. Después, un grupo de personas acusó a la víctima de ser un brujo y lo golpearon hasta que perdió el conocimiento. Varios agentes de seguridad tuvieron que intervenir para detener el linchamiento.

La víctima fue trasladada a dependencias policiales junto a la cabra y otros dos individuos. Allí recuperó la consciencia y afirmó que la cabra era su mascota. "Estaba saliendo de mi finca cuando me percaté de que mi cabra me estaba siguiendo", declaró. "Normalmente me sigue allá donde voy, porque habitualmente le compro galletas, pero esta vez no quería que me siguiera y corrí para intentar despistarla", afirmó.

El protagonista de esta historia confiesa que se sintió anonadado cuando supo que había gente que pensaba que él había transformado a un hombre en una cabra. "¿Acaso es siquiera posible hacer eso?", se pregunta.