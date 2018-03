¿Por qué todas estas personas se dejarían infectar por un temible gusano parásito?

¿Qué podría motivar a un doctor a inyectar a una persona un temible gusano parásito llamado Schistosoma mansoni? En el centro médico de la Universidad de Leiden, en Países Bajos, 17 voluntarios se han alistado para formar parte de un estudio que se antoja revolucionario y que busca desarrollar una vacuna para la enfermedad conocida como esquematosis.

La doctora Meta Roestenberg, médico de enfermedades infecciosas en esta universidad, dirige el experimento, consistente en alojar el parásito en el brazo a los participantes y observar durante 12 semanassu evolución mientras se somete a un tratamiento basado en el antiparasitario llamado praziquantel. Cada voluntario cobrará 1.000 euros por infectarse con el parásito.

El Schitosoma mansoni, proveniente de África y Suramérica, es uno de los 5 tipos de gusano parásito que produce esquematosis. Si aloja sus huevos en un humano, puede causar aumento del tamaño de hígado y bazo, acumulación de líquido, sangre en la orina, lesiones genitales e incluso generar cáncer de vejiga y, en muchos, casos la muerte.

"No me ofrecería como voluntario para este estudio"

Aunque los parásitos que se van a utilizar en el experimento son machos, por lo que los voluntarios no sufrirán los citados síntomas, el estudio ha sucitado mucha polémica por sus niveles de riesgo.

"No me ofrecería como voluntario para este estudio", reconoce Daniel Colley, investigador especialista en los schitosoma de la Universidad de Georgia, EE.UU. De hecho, reconoce que si tuviera un hijo o una hija que quisiera ser voluntario "le recomendaría no hacerlo", informa la revista Science.

Este peligroso parásito que ha infectado a más de 200 millones de personas de 78 países distintos, generalmente en África, Latinoamérica, y Oriente Medio y que es causa de muerte en, aproximadamente, el 20% de los casos, según la OMS.