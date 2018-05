VIDEO: Un "presagio de muerte" se posa sobre la cabeza de una joven

Un soleado día de paseo se tornó en una experiencia 'sombría' para una joven, cuando un enorme pájaro negro se posó sobre su cabeza en un colorido santuario para aves en Ohio, EE.UU. Su novio compartió la imagen en la Red y rápidamente generó escalofríos entre los internautas.

"Esto es lo más gótico que he visto", expresó un usuario de Twitter, mientras que otro advirtió que "eso no es un pájaro, eso es un presagio de muerte". "Hermano, tienes que dejarla, eso no es una buena señal", recomendaron.

a bird landed on my girlfriends head pic.twitter.com/RzAEMlqK2N — 🚧 (@spreadterror) 20 мая 2018 г.

La fotografía muestra en realidad a una cacatúa negra de palmeras, caracterizada por su color oscuro y sus mejillas rojas, pero algunos internautas apostaron a que se trataba en realidad de un "pterodáctilo" o negaron de plano que la imagen fuera real.

Para comprobar que no se trató un montaje, la misma 'víctima' subió a las redes un video con la criatura.