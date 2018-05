¿Se casa? Ronaldinho habla sobre el rumor del matrimonio con sus dos novias

El rumor de la doble boda de Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho Gaúcho) sorprendió al mundo. Incluso, trascendió que la celebración iba a ser en la mansión que el exfutbolista del F.C. Barcelona, entre otros clubes, tiene en el lujoso distrito de Santa Mónica, en Río de Janeiro. Por eso, faltaba la palabra más esperada: la del novio. ¿Se casará, finalmente, con Priscilla Coelho y Beatriz Souza?

Para evitar que el rumor crezca aún más, Ronaldinho, de 38 años, habló del tema en un programa de televisión brasileño. "¿Qué es peor, que Argentina sea campeón del mundo o casarse con una sola mujer?", le preguntaron. La respuesta fue contundente: "No tengo voluntad de casarme todavía", publicó el diario Globo Esporte.

#Farandulazo Ronaldinho negó que se vaya a casar con dos mujeres, después de que este jueves se hiciera viral la noticia surgida en un diario brasileño. “Es la mayor mentira. No sé de dónde salió esto”, declaró el ex jugador del Barcelona en una entrevista a Globo Televisión. pic.twitter.com/ZoqQDfJ2Qe — Raúl Brindis (@raulbrindis) 25 de mayo de 2018

Pese a que echó por tierra los rumores, le insistieron con el tema. "¿Pero si se decía que se casaría con dos mujeres?", volvieron a consultarle y, entonces, el campeón del Mundial 2002 con Brasil agregó: "No, es mentira. No sé de dónde surgió eso. Me mandaron mensajes de todo el mundo muy divertidos. Es mentira, no hay nada de eso, no me voy a casar. No".

Ronaldinho convive con ambas mujeres desde hace más de dos años. Primero conoció a Coelho, en el 2012, cuando coincidieron en algunos eventos luego de que él firmara contrato con el Atlético Mineiro. En ese momento, la joven estudiaba Comunicación Social en la universidad y, poco después, comenzó a trabajar como relaciones públicas en una empresa de cruceros.

A Souza la conoció en el 2016 y, desde entonces, las dos mujeres aceptaron mantener esta particular relación.