Las chicas rusas, un "no, no, no" para los jugadores de este equipo de la Copa del Mundo

En una de sus últimas intervenciones, el entrenador de la selección nigeriana de fútbol, Gernot Rohr, ha proclamado un contundente "no, no, no" a las posibles relaciones entre los jugadores de su equipo y las chicas rusas durante la celebración de los torneos de la Copa del Mundo en Rusia.

"Sí, los familiares y esposas de los jugadores pueden venir a visitarlos en la Copa del Mundo. Cada jugador tendrá una habitación, así que la familia podrá venir los días cuando no nos estemos preparando para los partidos o los días cuando no haya partido", dijo Rohr en una conferencia de prensa, citado por el diario deportivo nigeriano Complete Sports.

"Sin embargo, no les permitiré traer a chicas rusas, no, no, no. Solo el capitán Mikel, que tiene una novia rusa, puede venir con ella", agregó el entrenador.

Los jugadores nigerianos no han sido los únicos en recibir instrucciones de cómo comportarse con las chicas locales durante el torneo. Anteriormente, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se vio en el ojo del huracán después de que se viralizaran sus polémicos consejos para conquistar mujeres rusas durante el próximo Mundial.