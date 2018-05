Miss mexicana responde a comentario discriminatorio: "Traigo los huaraches y me los amarré bien"

"He sufrido discriminación", afirmó con la voz entrecortada Guadalupe Valero, la representante del estado de Guerrero, en el concurso 'Mexicana Universal', tras una pregunta hecha por el jurado.

La joven, de 22 años, quien representa a Guerrero, estado mexicano que ocupa el tercer lugar en porcentaje de pobreza (64% del total de su población), expresó durante una transmisión televisada del certamen de belleza que ha sido discriminada por su nivel socieconómico a través de las redes.

"Leí un comentario donde decía: 'todas se ven muy guapas pero a la de Guerrero se le notan los huaraches desde lejos'", recordó. Los huaraches son unas sandalias, utilizadas en el centro y sur de México, principalmente por la población indígena.

"Quiero decirle que sí, que traigo los huaraches y me los amarré bien antes de llegar a este concurso. Estoy muy orgullosa de lo que soy, de donde vengo", respondió la joven a quien la criticó por su origen étnico. En una encuesta intercensal de 2015 solo el 21% de los mexicanos manifestó considerarse indígena.

"Me han humillado"

La candidata contó ante las cámaras que ha sufrido discriminación por ser mesera. "Me han humillado, me han dicho malas palabras, me han mirado y se han creído superiores por ofrecerles un servicio".

Afirmó que gracias a ese oficio pudo pagar y culminar sus estudios universitarios. "Estoy a punto de titularme como ingeniera textil y de diseño de modas".

"La gente piensa que las personas que venimos de abajo no tenemos derecho a soñar", afirmó la joven, que fue aplaudida por el auditorio presente en el programa televisivo.

Reacciones en las redes

Tras las afirmaciones de la representante de Guerrero, distintos usuarios en las redes sociales manifestaron su apoyo a la joven.

La secretaria de la Mujer en el mencionado estado, Maira Martínez, felicitó a la candidata y le expresó su respaldo.

Mi apoyo y reconocimiento a #LupitaValero La discriminación y la violencia simbólica deben erradicarse de la sociedad. Eres una mujer guerrera, digna de lograr la meta que elegiste.

Las guerrerenses somos mujeres dignas y con huaraches y hasta descalzas, estamos todas contigo. pic.twitter.com/OAl8l4kOS7 — Maira Martínez (@mayra_gloribel) 24 de mayo de 2018

De igual manera, otros internautas expresaron sus mensajes de solidaridad con la joven estudiante.