El 'Amazon chileno' vende a un joven un celular por 58 kilos de aguacate (FOTO, VIDEO)

En el marco del CyberDay, que se celebró en Chile del 28 al 30 de mayo, la tienda en línea chilena Ripley anunció una inusual oferta a sus clientes: un teléfono Moto X4 a cambio de 58 kilos de aguacate.

Mi reconocimiento a la creatividad d @RipleyChile y sus precios en paltas 😂😂😂 pic.twitter.com/f3nGfNzwR8 — Alessia Injoque (@ale_injoque) May 29, 2018

Por raro que parezca, el reclamo de este conjunto de días de precios especiales para los productos tecnológicos, iba en serio: un ciudadano chileno reclamó su teléfono a cambio de la fruta, informan medios locales.

"El weon de las paltas" cambió 58 kilos del fruto por un celular https://t.co/YP3xYiLMjRpic.twitter.com/EysJWmfgrH — Radio ADN (@adnradiochile) May 30, 2018

El cliente se llama Camilo Briceño y en las redes sociales se apoda el 'weon de las paltas'. El joven aceptó el desafío: se plantó en una oficina de la empresa en Santiago y cambió el celular, que costaba unos 400 dólares, por la cantidad requerida del 'oro verde'.

Al final alguien llegó a comprar con paltas a Ripley. 🥑 pic.twitter.com/jJjNIll5q4 — Sergio Méndez (@sergiomndz) May 30, 2018

Antes de irse a 'comprar' su celular a Ripley, el joven publicó un video en Instagram, donde afirmó que sabía que "lo terrible de Chile eran adictos a las paltas" y que "asumía el desafío".

El celular no era el único producto que se vendía en Ripley a cambio de aguacate. El vendedor ofreció también un altavoz a precio de 18 kilos de esta fruta. Sin embargo, por ahora no se sabe si algún entusiasta ha aceptado el desafío o no.