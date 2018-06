Putin explica el motivo de sus fotos "medio desnudo"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha explicado las fotografías en las que aparece con el torso descubierto diciendo que no considera necesario "esconderse detrás de los arbustos".

En una entrevista que concedió al canal de televisión austriaco ORF, el periodista le preguntó al mandatario ruso de dónde provienen las fotografías en las que aparece "medio desnudo", que no tomaron turistas ni 'paparazzi' y el Kremlin publica en su página oficial.

"Usted ha dicho 'medio desnudo', ¡menos mal que no es 'desnudo'! Si estoy de vacaciones, no considero necesario esconderme detrás de los arbustos y no le veo nada malo", ha respondido Putin.