FUERTE VIDEO: Un perro se arroja desde una camioneta que viaja a más de 100 km/h

Un video de un perro que salta desde la batea de una camioneta a más de 100 kilómetros por hora en plena autopista en Australia fue publicado este martes por un grupo de Facebook dedicado a concienciar a los conductores de ese país sobre la responsabilidad al volante.

En las imágenes grabadas por una 'dashcam' se aprecia el momento en que el animal, que no se encontraba sujeto por ningún arnés de seguridad, se arroja desde el vehículo. La autora del video indicó que le hizo señas al dueño del can para que este se detuviera, aunque no precisó el estado de salud del animal después del incidente.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD