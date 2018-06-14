Maestras rusas suben fotos en bikini contra el cese de una colega que posó con ropa de talla grande
Profesoras participan en un flashmob en solidaridad con una mujer que fue despedida de su escuela, después de que una agencia de modelos de talla grande publicara una imagen suya en traje de baño.
Numerosas profesoras rusas se han lanzado a participar en un flashmob difundido a través de las redes sociales para apoyar a a Victoria Popova, una colega que fue despedida de su escuela después de que una foto suya en traje de baño fuera publicada por una agencia de modelos en Instagram, informa RIA Novosti.
Las mujeres publican fotos de sus vacaciones en trajes de baño bajo el hashtag "las profesoras también son personas", haciendo notar que todos tienen derecho a descansar y tener una vida privada.
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Todo empezó cuando las autoridades de la escuela número 7 de la ciudad siberiana de Omsk despidieron a esta profesora de historia de 26 años, a raíz de la publicación de su foto en traje de baño, esgrimiendo que dañó la imagen de la institución educativa y violó el código ético del centro.
Se da la circunstancia de que no fue la mujer la que publicó su foto en la Red, sino la agencia de modelos de talla grande donde ella estudiaba en su tiempo libre. La agencia asegura que no sabía que Victoria era profesora en la escuela.
Все, думаю, уже в курсе ситуации с прекрасной учительницей из города Омска 🙈👩🏼🏫🤬 . Так вот и я не хочу отставать от уже более, чем 2000 своих коллег и в поддержку Виктории публикую фото в купальнике с хештегом #учителятожелюди . Фото - специально без единого фильтра и ретуши 🤗 Только море, закат и озорство в глазах 😻😻😻 . На самом деле тема уже настолько избитая, но не перестаёт оставаться наболевшей... Я больше пяти лет работаю в школе и не перестаю сталкиваться с тем, что учителям приходится отстаивать права на личную жизнь. Не хочу разводить долгих разговоров на эту тему, скажу лишь то, что длина моих ног никак не влияет на уровень профессионализма, а вот поход в спорт зал три раза в неделю, вместо того, чтобы деградировать под Дом 2 - как раз наоборот 😋😋😋 . . . Давайте быть добрее? #учителятожелюди #учильтожечеловек #тыжучитель #яжучитель
El caso originó una polémica en las redes, donde muchas personas mostraron inmediatamente su apoyo a la joven profesora.
Según RIA Novosti, el caso ha sido revisado y la mujer volverá a trabajar en esta misma escuela.
👨🏻🏫⁉️КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, учитель может выкладывать фото в купальнике? 👩🏼🏫‼️Несмотря на то, что никогда не приходилось сталкиваться даже с сотой частью того, что испытала омская учительница, сложившейся ситуацией вокруг нее я возмущена! И не я одна. . . 🇷🇺Учителя РФ объединились и участвуют в одном флешмобе, именуемом как #учителятожелюди и публикуют свои фотографии на пляже в купальнике. Нет ничего дурного в том, что у учителя есть своя жизнь. 🙅🏽♀️Плохо - это когда учитель не любит свою работу, не любит свой предмет, не любит детей... Пусть все будет на своих местах . . ☀️И помните, что чем лучше отдохнет учитель летом, тем больше сил, желаний и стремлений у него будет в новом году!)) и тем добрее он будет))) 🧘🏽♀️так что желаем мне хорошего отдыха 😂 мои детки, особенно после таких результатов, заслуживают полного сил учителя 💪🏼 Кстати, моя фигура никак не сказывается на профессионализме, но зато девочки и мальчики знают, что нужно ходить в зал, лично я за такое времяпрепровождение) 🏋🏽♀️ #фотовкупальнике 🏄🏽♀️ #учительница 🚴🏽♀️ #флешмоб 🧗🏽♀️ #мурманск #лето2018 #пляж #teachersofinstagram #teacher #teachersday #учительинформатики #it #instagramteacher #summer #россия #murmansk #тыжучитель
#учителятожелюди Российские учителя оголились в поддержку коллеги из Омска, уволенной за фото в купальнике. Bikini resistance какой-то!, пишет пользователь Пикабу. Учителя начали публиковать собственные снимки в купальниках, халатах и нижнем белье в знак поддержки Виктории Поповой, сопровождая посты в Instagram хештегами #учителятожелюди. В акции приняли участие преподаватели со всей России. Причем некоторые из них выкладывали фотографии из других стран, потому что сейчас они в отпусках на курортах. Омский педагог Ольга Ермоленко в своем посте заявила, что идея создать всероссийскую акцию принадлежит ей. «Я по образованию одному журналист. Второй диплом — менеджмент маркетинга. Но не зря же я четыре года в ОмГУ преподавала», — добавила учительница. ___________ Предыстория: Учительнице истории омской школы №7 вышло боком участие в фотосессии. Из-за публикации в интернете ее снимка в купальнике молодой педагог лишилась работы. Оказалось, что 26-летняя учительница не только преподает историю старшеклассникам, но и в свободное время обучается в модельном агентстве. Курсы предполагали участие в фотосессиях, а также право агентства использовать снимки по своему усмотрению. В результате фотографии школьного историка в закрытом купальнике оказались во всеобщем доступе и моментально разлетелись. Увидело их и руководство школы. Девушку уволили. В школе № 7 "РГ" данную информацию подтвердили. Однако, поскольку директор оказался в отпуске, комментировать не стали. Сообщили лишь, что сами удивлены, поскольку молодой педагог была на хорошем счету. Позицию школы пояснили в администрации Омска. - Учитель истории распространением в сетях фотографий фривольного содержания нанесла урон имиджу школы, где существует кодекс профессиональной этики педагогов, который, в частности, согласован с родителями учеников. Такое поведение не согласуется с высоким званием педагогического работника, - сообщили "РГ" в мэрии. - Она осознала свою ошибку и написала заявление об увольнении по собственному желанию. ................................................................ #khabkorr #khabarovsk #хабаровск #хабаровскийкрай #khv #khv27 #27регион #khb #instakhv #khabstagram
Я тоже решила поддержать омскую коллегу, которую уволили из-за фото в купальнике 🤷♀️🤦♀️#учителятожелюди не забывайте об этом! И я не понимаю, почему личная жизнь педагога должна как-то влиять на его профессию?! В общем, жду,когда в этой стране прекратится маразм, и дурацкие предрассудки перестанут существовать !🤦♀️
Тут, оказывается, проходит учительский флешмоб в поддержку учителя из Омска. https://people.onliner.by/2018/06/12/y4itelnicaperva9mo9 #учителятожелюди #викторияпопова #beach #sand #water #sea #waves #wave #summer #sun #sunny #seaside #blue #yellow #view #nature #instabeach #beautiful #instasummer #beauty #horizon #love #coast #sky #cloud