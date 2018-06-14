Maestras rusas suben fotos en bikini contra el cese de una colega que posó con ropa de talla grande

Я тоже решила поддержать омскую коллегу, которую уволили из-за фото в купальнике 🤷‍♀️🤦‍♀️#учителятожелюди не забывайте об этом! И я не понимаю, почему личная жизнь педагога должна как-то влиять на его профессию?! В общем, жду,когда в этой стране прекратится маразм, и дурацкие предрассудки перестанут существовать !🤦‍♀️

Публикация от M А R I N A (@marina__veber) 13 Июн 2018 в 12:20 PDT