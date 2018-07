El video de una mujer infiel 'cazada' por su pareja (con sorpresa final) se vuelve viral en la Red

En la grabación se aprecia cómo un hombre acompaña a su supuesta pareja, que tiene los ojos vendados, para darle una sorpresa de cumpleaños. Son embargo, cuando llegan al salón, ella se descubre los ojos y encuentra todas sus cosas empaquetadas, momento en que él le reprocha su infidelidad con un tal "Hubert", expulsándola de su casa.

La grabación, que obtuvo cerca de 59.000 'me gusta' y fue visualizada más de nueve millones veces en Twitter, se hizo viral en las redes sociales este martes.

Sin embargo, no todo es lo que parece. Según el portal web The Next Web, el video fue difundido por la página de Facebook Nottodaybro, dirigida por un comediante y actor estadounidense llamado Gerald Huston, que aseguró que se trata de "una parodia". Según Huston, sus videos se vuelven virales porque sigue la fórmula de que "el drama vende".