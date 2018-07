"Ni siquiera tengo un órgano": Trump asegura que batió los récords de asistencia de Elton John

El presidente de EE.UU., Donald Trump, realizó la noche de este jueves un mitin en el estado de Montana, durante el cual se quejó de que nadie le reconoce lo bueno que es en oratoria ni lo felicitan por la cantidad de gente que congrega en sus actos.

"Nunca dicen que soy un gran orador", expresó el mandatario, señalando a los medios de comunicación presentes. "¿Por qué diablos viene tanta gente?", se preguntó. "Tiene que ser por algo. Supongo que les gusta mi política", agregó.

Y fue ahí donde invocó a Elton John, para decir que ha batido los récords del famoso cantante británico de pop. Luego, Trump bromeó: "No tengo un instrumento musical. No tengo ni guitarra ni órgano. No hay un órgano. Elton tiene un órgano. Y mucha otra gente ayudando. No, hemos batido muchos récords. Hemos batido prácticamente todos los récords".

"Realmente lo hacemos sin instrumentos musicales. Este es el único musical: la boca. Y con suerte el cerebro unido a la boca. ¿Verdad? El cerebro, más importante que la boca. El cerebro es mucho más importante", concluyó el mandatario.