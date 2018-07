VIDEO: Un joven sin manos se convierte en uno de los mejores barberos de Argentina

Gabriel Heredia, un joven argentino de 20 años, se ha convertido en uno de los mejores barberos de Argentina, pero uno muy especial, pues su oficio lo ejerce a pesar de haber nacido sin manos.

A los 14 años decidió seguir los pasos de su madre y dedicarse a este oficio de estilismo, y actualmente maneja con facilidad las tijeras, la máquina y las navajas para hacer los cortes de cabello a sus clientes.

Comenzó —según contó a Telefe— en el patio de su casa; pero hoy ya cuenta con la barbería en la entrada del barrio de Barracas, en Buenos Aires. "Yo corto porque me gusta (...) Lo que yo siento por la peluquería, la barbería, es pasión", dice.

"Lo que más me gusta de mi trabajo es que la gente se va contenta. Les gustan los cortes que les hago, se sienten cómodos, a gusto y eso me pone muy feliz", dijo Gabriel al diario La Nación.

El joven no es solo hábil para cortar cabello, también aprendió a conducir bicicletas y autos. "No tengo techo, no tengo límites", dice Gabriel.

Actualmente forma parte de Argentina Corta, una organización de barberos que realiza actividades con fines solidarios y, en ocasiones, realizan eventos para cortar cabello de manera gratuita en barrios vulnerables.