Un hincha peruano espera volver a reunirse con una perrita herida que encontró en Sochi

Ricardo Lazo, un hincha peruano que visitó Sochi durante el Mundial 2018, espera poder reunirse con una perrita que encontró herida de una pata en esta ciudad rusa. "Si ha aparecido, no la puedo dejar abandonada", pensó Lazo, según ha contado a RT.

No obstante, el hincha tenía que volver a Lima y no podía llevársela. "Yo quería llevarme el perrito conmigo, pero sabía que tenía que tener documentos, papeles, vacunas, y no tenía nada", ha comentado Lazo.

Aun así, le dio tiempo para llevarla a un refugio para animales local donde la perrita recibió todos los documentos necesarios. De vuelta a Perú, Lazo no pierde la esperanza de volver a reunirse con ella.

El personal del centro PovoDog, donde se encuentra la perrita, a la que llamaron Búsinka, dice que puede preparar todo lo necesario para el viaje, pero están buscando a alguien quien viaje a Perú y acepte llevarla consigo. "¡Por favor, ayuden a que se produzca un milagro!", ha escrito una empleada del centro en Facebook.