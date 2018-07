Le toma una foto a su hijo en un parque y descubre un 'fantasma' detrás de él (IMAGEN)

A finales de mayo, la británica Laura Watson se encontraba con su familia en el parque Plessey Woods, ubicado en Northumberland (Reino Unido), donde decidió fotografiar a sus hijos entre los árboles.

Un gran susto se llevó, escribe Metro, cuando al ver la foto descubrió una figura fantasmagórica justo detrás de su hijo Byrin, aunque asegura que allí no había nadie en esos momentos.

Laura comentó al diario que el incidente fue "muy raro" y que estaba "realmente asustada", por lo que le costó dormir por la noche. "Estaba aterrorizada por si algo nos seguía", agregó.

Además, reconoció que no creía en los eventos paranormales hasta que vio esa imagen. "No he tenido hijos que mueran en mi familia, así que no podría ser nadie que yo conozca", afirmó sobre esa extraña figura. "Nunca he experimentado algo así en mi vida", concluyó la mujer.