"La piel se me cayó del pecho": Un adolescente resulta herido en un peligroso desafío viral (FOTO)

Kyland Clark, un adolescente de 15 años del estado de Indiana (EE.UU.), sufrió graves quemaduras de segundo grado tras repetir un peligroso desafío viral con un amigo, informa Fox 59.

Según Clark, la semana pasada vio en Youtube con su amigo un desafío conocido como 'hot water challenge' ('el reto del agua caliente'), en el que una persona debe beber agua hirviendo a través de una pajita o arrojársela sobre su cuerpo.

Los jóvenes decidieron bromear entre ellos con esta posibilidad, y cuando Clark dormía su amigo le vertió agua a temperaturas extremas.

"La piel se me cayó del pecho y luego me miré al espejo y la piel se me desprendía y de mi cara también", dijo el adolescente, que sufrió quemaduras de segundo grado en espalda, pecho y rostro. A consecuencia de las heridas, Clark tuvo que permanecer ingresado en un hospital durante una semana.

Según los médicos de la Indiana University Health, un número cada vez mayor de participantes en desafíos virales acaban hospitalizados. "Las personas presuponen que puedan tratar de hacerlo y que no resultarán heridos, pero lo harán, puedo garantizarlo", sostiene el doctor Edward Bartkus.