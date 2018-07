VIDEO: La Policía de México emite una alerta por la llegada al país del reto viral 'La Chona'

La Policía Federal de México advirtió sobre los riesgos del reto viral 'La Chona Challenge', nombre que le dieron los mexicanos al peligroso 'Kiki Challenge', un 'desafió' que inicialmente consistió en que el conductor pone el auto en neutro, sale de él y baila al ritmo de una canción mientras el carro sigue en movimiento y alguien lo graba. El objetivo final es volver a subir al vehículo.

El reto comenzó luego de que el comediante estadounidense Shiggy subiera a su cuenta de Instagram un video donde se le ve bailar así al ritmo de un reciente sencillo de Drake, titulado 'In my fellings'. En un comienzo, por el nombre de la canción, el desafío se llamó 'In my fellings Challenge', pero luego también lo denominaron 'Kiki Challenge', porque en una parte de la melodía se oye: "Kiki, do you love me?".

Sin embargo, los internautas decidieron ponerle más acción al baile y hacerlo con el auto en movimiento. En México, el 'Kiki Challenge' mutó en 'La Chona Challenge', en referencia a una popular canción homónima del grupo Los Tucanes de Tijuana, que muchos utilizaron para cumplir el reto.

El problema que ha presentado ese desafío viral es que muchos de los que lo han hecho han terminado por ser protagonistas de accidentes, robo de pertenencias y excéntricas caídas. Uno de los videos que más se popularizó en el país norteamericano fue el de una señora que, bailando al ritmo de la 'La Chona', bajó de su auto e hizo algunos movimientos divertidos, pero al intentar subirse, se fue al suelo.

Arrollamientos, atropellos y colisiones

La Policía Federal mexicana publicó un video en el que el un uniformado, que se presentó como el oficial Villeda, informó sobre los peligros de realizar 'La Chona Challenge'.

"Existe un gran riesgo al bajarse del automóvil en movimiento, ya que los ocupantes pueden ser arrollados por otro vehículo que transite sobre la vía", advirtió el oficial.

Villeda añadió que "en el caso del conductor, se compomete la conducción del vehículo al abandonarlo". Explicó que "un automóvil sin conductor, y al encontrarse su caja en punto neutral o punto muerto, puede alcanzar una velocidad de 5 kilómetros por hora".

"Al perderse la conducción y control del vehículo, éste puede atropellar a peatones, colisionar con otros vehículos e incluso pueden resultar heridos los propios ocupantes", enfatizó.

Además, citó algunos artículos del Reglamento de Tránsito de México que se violan al realizar el 'challenge', como el 95, que establece que "todos los conductores de vehículos automotores en movimiento deberán llevar asido firmemente, con ambas manos, el control de la dirección y no permitir que otro pasajero lo tome parcial o totalmente".

También se viola el artículo 182 de esa ley, que señala que "a los pasajeros de cualquier vehículo está prohibido bajar del automotor en movimiento, sacar del vehículo parte de su cuerpo u objetos. Asimismo, debe utilizarse en todo momento el cinturón de seguridad".