VIDEO: Guatemalteco le pone una causa social al 'Kiki Challenge' y la Red se emociona

Un joven guatemalteco llamado Luis Morán realizó su particular 'Kiki Challenge' en forma de tutorial en el que entrega libros a un grupo de niños sin recursos, hecho que hizo que los internautas se emocionaran y aplaudieran su labor social, según un video que publicó este lunes en su cuenta de Facebook.

"Cuando sienten la música en el cuerpo, ayudan", dice Morán, al tiempo que llama a los pequeños para darles los libros. La grabación termina con un "¡Gracias, Kiki!" de los niños y un mensaje motivador que dice "Be the change, not the challenge" ('Sé el cambio, no el reto', juego de palabras en inglés). El autor del video es el creador del proyecto Give a Little Bit Guatemala, que se dedica a ayudar a niños pobres de distintas partes del país latinoamericano.

El reto en cuestión arrancó cuando el comediante estadounidense Shiggy subió a su cuenta de Instagram un video en el que aparece bailando en la calle al ritmo de un reciente tema de Drake, titulado 'In my fellings', delante de un vehículo. El desafío se propagó rápidamente por las redes sociales bajo los hashtags #KiKichallenge, #KeKechallenge, #doingtheShiggy, #doyouloveme, #Shiggychallenge, #KiKidoyouloveme.

Los internautas decidieron ponerle un poco más de adrenalina al asunto, por lo que acometen el reto con el auto en movimiento. Esto ha dado como resultado que en pocos días muchos de ellos protagonizaran accidentes, con robo de pertenencias y excéntricas caídas mientras ejecutaban el baile de moda.