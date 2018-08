VIDEO: Joven de 14 años paraliza de nuevo al público de 'America's Got Talent' con su fascinante voz

La adolescente británica Courtney Hadwin, quien en junio ya cautivó con su peculiar voz al jurado y al público del concurso de talentos 'America's Got Talent', deslumbró de nuevo este martes con una explosiva versión de la canción 'Papa Got a Brand New Bag', de James Brown.

A pesar de su timidez, su puesta en escena, su interpretación y la gran similitud de su voz con la de la mítica cantante de 'blues' Janis Joplin dejaron sin aliento a todos los presentes en los cuartos de final del concurso.

Los cuatro jueces expresaron su asombro y felicitaron con euforia a la joven, de 14 años, que logró avanzar a las semifinales gracias a la votación del público.