David vs Goliat: Langosta pelea contra un pingüino 13 veces mayor que ella (VIDEO)

Un grupo de investigadores de la Universidad Nelson Mandela, de Sudáfrica, logró captar una insólita pelea en el mundo animal: la de una diminuta langosta, de 7 centímetros de largo, en lucha contra un pingüino 13 veces mayor que ella, en aguas cercanas a las islas Malvinas.

Según precisa New Scientist, los científicos adosaron cámaras a 38 pingüinos papúa –cuyas presas a menudos son langostas y pequeños peces– para estudiar su comportamiento de caza. Uno de los incidentes filmados por esas cámaras demuestra que las diminutas langostas no se entregan sin lucha, sino que pelean contra pingüinos de hasta 90 centímetros de altura, utilizando sus pequeñas pinzas. A veces las langostas se juntan en grandes grupos para que su depredador no pueda escoger una víctima.

Pese a parecer una presa fácil para los pingüinos, destaca el portal, las langostas muchas veces repelen con éxito a sus atacantes.