Un perro esperó durante 19 días en el lugar donde su ama murió en un accidente

Un perro llamado Bentley pasó 19 días en el lugar del accidente que mató a su propietaria, Jennifer Orr. La tragedia ocurrió el 7 de agosto, cuando Jennifer y su hija Samantha circulaban por una carretera del estado de Colorado, en EE.UU.

"Estábamos conduciendo y hablando y lo siguiente que supimos fue que estábamos cayendo de la carretera", comentó a los medios Samantha, que sobrevivió al accidente.

Tras salir del hospital, Samantha empezó a buscar al perro, que estaba en el coche en el momento del accidente. Aunque no estaba segura de que el animal hubiera sobrevivido, la joven, de 21 años, inició una operación de búsqueda y creó una comunidad en Facebook para hallarlo.

Finalmente la joven encontró a Bentley 19 días después no lejos del lugar del accidente. Al principio el perro estaba muy asustado y no se acercaba a su ama, pero luego la reconoció y los dos se reunieron. Según Samantha, el perro no había sufrido heridas graves, y solamente presentaba síntomas de malnutrición y deshidratación.