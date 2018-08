VIDEO, FOTO: El perro que odia que lo besen se convierte en estrella de las redes sociales

A pesar de que los perros tienen fama de ser buenos animales de compañía, uno no lo diría al ver este video de Instagram en el que un can parece que no está de humor para recibir los besos y carantoñas de su dueño.

Durante la grabación, Mr. Bubz cambia varias veces la expresión de su rostro y muestra una gama variada de emociones, que va de la abierta hostilidad al susto, hasta que parece indiferente y resignado.

Ante la repercusión de este documento gráfico, los dueños de este can de Los Ángeles (California, Estados Unidos) han creado una cuenta propia para Mr. Bubz, en la que miles de seguidores esperan ver más momentos curiosos de esta popular mascota.