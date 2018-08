El boxeador que ganó un combate sin dar ni un golpe explica por qué su rival abandonó el ring

El boxeador nigeriano Efe Ajagba, que el viernes pasado protagonizó ante el púgil estadounidense Curtis Harper lo que quizá sea la victoria más rápida en la historia del boxeo, explicó por qué su rival abandonó el ring sin pelear, informó el sitio Premier Boxing Champions.

Efe Ajagba, medallista de oro en los Juegos Africanos de 2015 y bronce en los Juegos de la Commonwealth de 2014, contó que ya en el pesaje, un día antes del combate, Curtis Harper demostró que no estaba preparado.

"En el pesaje me di cuenta de que estaba asustado. Caminó hacia mí, me dijo que había visto todas mis peleas y me pidió que ésta me la tomara con calma. Pero, ¿por qué habría yo de hacerlo? Esta es mi vida", dijo Ajagba.

Según el boxeador, Harper era el quinto candidato para el combate, luego de que otros cuatro oponentes renunciaran a pelear con él.

Ajagba asegura que, no obstante, nunca imaginó semejante desenlace y se sintió muy sorprendido por el final del combate con Harper. "Caminé directo hacia él y lo vi bajar del ring. Yo estaba anonadado y sorprendido al principio, creyendo que se trataba de una broma", dijo.

Ajagba dice que no entendía lo que estaba pasando y escuchó a alguien decir que Harper "no iba a volver" y "no iba a pelear".

Por su parte, la periodista Jordan Hardy aseguró, tras ese insólito combate, que Harper abandonó el ring porque "no le pagan lo suficiente por pelear y quiere que lo respeten".

El frustrado combate se celebró en Mineápolis (EE.UU.). En la grabación, que se ha hecho viral en las redes sociales, se observa cómo Harper, nada más sonar la campana, decide retirarse del cuadrilátero y abandonar la pelea. Ante la sorpresa de los comentaristas y del público, que lo abucheó, Ajagba fue declarado vencedor en el primer segundo del primer round, sin lanzar siquiera un solo golpe. Algo nunca visto.