YouTube revela cuáles son los principales 'hits' musicales de este verano boreal

La plataforma YouTube Music ha publicado una lista, que revela cuáles fueron los principales 'hits' musicales de este verano boreal.

El primer lugar de ese 'ranking' la ocupa la canción 'Girls Like You' de la banda estadounidense Maroon 5 y la rapera Cardi B, cuyo tema ha sido reproducido más de 730 millones veces. En el segundo puesto se encuentra la canción 'Te Bote' (Remix) de Casper Mágico y los raperos Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna, seguida por 'Ddu-du Ddu-du' de la banda surcoreana Blackpink.

En el 'top' diez también entraron las canciones 'Sin pijama' de Becky G y Natti Natasha; 'I Like It' de Cardi B, Bad Bunny y J. Balvin; 'X' (EQUIS) de Nicky Jam y J. Balvin; 'Dura' de Daddy Yankee; 'Dilbar' de Neha Kakkar, Dhvani Bhanushali e Ikka Singh; 'In My Feelings' de Drake y 'Perfect' de Ed Sheeran.

Según precisa Forbes, para elaborar la lista de los temas favoritos, la plataforma ha analizado el número de reproducciones de los temas entre los días 28 de mayo y 25 de agosto.