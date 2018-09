¿Nuevo choque?: El padre de Mayweather habla sobre la 'revancha del siglo' entre su hijo y McGregor

Floyd Mayweather Sr., padre del boxeador estadounidense Floy Mayweather, habló sobre la posibilidad de que su hijo y el luchador irlandés de artes marciales mixtas (MMA) Connor McGregor protagonicen la 'revancha del siglo', según lo explicó el pasado viernes en una entrevista concedida a la cadena NBC.

"Están hablando sobre cómo van a pelear Floyd y Conor McGregor. Me parece que mi hijo quiere pelear de nuevo. Mcgregor también", explicó el progenitor del púgil estadounidense, quien añadió que el luchador irlandés demostrará "a la gente lo que puede hacer, que es nada". Asimismo, agregó que es muy probable que vuelvan a combatir "bajo las reglas del boxeo". "Me aseguraré de que no vuelva", sentenció Floyd Mayweather Sr.

El 'combate del siglo' que se celebró en agosto de 2017 bajo las reglas del boxeo profesional entre Mayweather y McGregor —que hasta entonces nunca había boxeado de forma profesional en esa disciplina— terminó con victoria del estadounidense por nocaut técnico en el décimo asalto. De esta manera, Mayweather, con un balance de 50 victorias consecutivas y ninguna derrota, decidió retirarse.

El pasado domingo el boxeador tailandés Wanheng Menayothin, campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) superó el récord absoluto de victorias (51) de Mayweather, por lo que el estadounidense se plantea volver a los 'rings'.