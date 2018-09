Sobrevive a un accidente de tráfico y su lengua se vuelva negra y vellosa

Una mujer que se lesionó gravemente las piernas en un accidente automovilístico sufrió una infección que derivó un efecto secundario sorprendente: lengua negra y peluda, según se desprende de un informe recientemente publicado en The New England Journal of Medicine.

La lengua de la mujer cambió de color una semana después de que empezara a tomar antibióticos contra la infección de las piernas. En el hospital donde fue trasladada tras el accidente la trataron con meropenem intravenoso y minociclina oral

Los doctores Yasir Hamad y David Warren, que escribieron el informe, explican que, aunque el diagnóstico oficial es "lengua negra peluda", en realidad no crece pelo en la lengua. De hecho, el efecto es causado por la acumulación y decoloración de células muertas en la papilas, en la superficie de la lengua.

No obstante, también puede asociarse con una higiene bucal deficiente, tabaco, enjuagues irritantes y ciertos antibióticos, afirman los médicos. La lengua peluda negra generalmente no requiere ningún tratamiento médico, desapareciendo cuando se interrumpe el uso del medicamento irritante, o el consumo de alcohol, café, etc.

Los médicos retirarle a la paciente la minociclina y le pidieron que se asegurara de cepillarse los dientes con la frecuencia debida. Al cabo de un mes, su lengua volvió a recuperar su color normal.