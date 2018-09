Maluma: "Me duele que me acusen de machista"

Maluma, el llamado 'rey del reguetón', afirmó en una entrevista para un canal español que le duele que lo acusen de machista por los contenidos y videos de sus canciones.

El joven reguetonero de solo 24 años ha levantado una ola de críticas luego de que saliera el más reciente clip de la canción 'Mala mía', que hasta ahora lleva 74 millones de reproducciones en YouTube.

En la primera escena de este video el cantante colombiano aparece tumbado en una cama en medio de siete mujeres en ropa interior después de una noche de fiesta. Un recorrido de la cámara por el departamento donde transcurren las escenas da cuenta de muchas más chicas dormidas en el sofá, en el piso, todas con prendas de lencería.

Al ser invitado al programa 'Viva la vida' de Telecinco, el premiado cantante expresó con una sonrisa que luego de ver las imágenes de ese video sus amigos le habían escrito "muriéndose de la envidia", según el medio.

"No compongo las canciones"

La presentadora del programa, Toñi Moreno, se excusó por no poder leer en directo las letras de las canciones de Maluma al emitirse el programa en horario protegido, a lo que el reguetonero expresó que las partes "más fuertes" no las cantaba ni las componía él.

El intérprete de 'Borro cassette' habló del tema 'Cuatro Babies', cuya letra dice: "Estoy enamorado de cuatro babies/ siempre me dan lo que quiero/chingan cuando yo les digo/ninguna me pone pero" y afirmó que "todo cae" sobre él "por ser el artista más conocido de la canción".

"Se convirtió en la más fuerte de mi repertorio, siendo la más criticada", agregó.

Maluma vs. Juan Luis

El reguetonero expresó que su "rol de cantante" era muy diferente del de Juan Luis Londoño, que es como se llama en realidad.

En cuanto a las acusaciones de machista y a la etiqueta que se posicionó en las redes sociales llamada #MejorSolaQueConMaluma tras la difusión del video polémico, aseveró: "Me duele que me acusen de machista pero a mi madre le duele más porque fue ella quien me crio".

Mejor sola que con maluma, eso por supuesto, pero también mejor sola que con "artistas" de este tipo de música que solo hace que degradar a la mujer y tratarla como objeto que por desgracia no és el único que lo hace. #MejorSolaQueConMaluma — Marius (@Marius96617483) 29 de agosto de 2018

Los dos en una cama.

Uno se vende con mujeres y otro con una guitarra.

Si no ves la diferencia tienes un problema.#MejorSolaQueConMalumapic.twitter.com/SASLKeFdiz — UN HIJO DE MOMO (@monge_prieto) 28 de agosto de 2018

En su reciente visita a España como parte de su gira 'Fame', un grupo de mujeres llamó a boicotear sus presentaciones en rechazo al uso de las imágenes de mujeres en el video.

Este año se recogieron unas 25.000 firmas para que se cancelara una de sus actuaciones en Palencia, también en España, sin éxito.

Frente a este rechazo, el colombiano envió un "abrazo lleno de amor y compasión" a quienes lo rechazan y les dijo que espera "que se den la oportunidad" de escuchar sus canciones e ir a sus conciertos.