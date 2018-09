La 'niña más guapa del mundo' anuncia su propia marca de ropa y enloquece a sus admiradores

La modelo y actriz francesa Thylane Blondeau, que actualmente tiene 17 años y que a la edad de 6 fue elegida como 'la niña más guapa del mundo' por la revista Vogue, anunció recientemente a través de Instagram el lanzamiento de su propia marca de indumentaria de moda.

"¡Luego de trabajar por más de un año para ustedes, chicos, Heaven May (mi marca) saldrá muy pronto!" reza el mensaje publicado por Blondeau. Y continúa: "No puedo esperar a que vean toda la colección que he armado".

La modelo cuenta con más de 2,4 millones de seguidores en la red social, mientras que la publicación con el anuncio sobre su línea de ropa ya superó los 91.000 'me gusta' y recibió numerosos comentarios llenos de entusiasmo de parte de sus admiradores.

"¡Esto es asombroso, felicitaciones! ¡No puedo esperar a ver las prendas!", reza uno de los mensajes, mientras que otro urge a la modelo a publicar más fotos de la marca y exclama: "¡Dios mío, no lo puedo creer! ¡Admiro tu trabajo y no puedo esperar a que salga!".

La marca Heaven May, a su vez, ya cuenta con más de 11.000 suscriptores en Instagram, aunque el sitio web oficial indicado en el perfil aún se encuentra en construcción.

Thylane Blondeau es hija de una presentadora y un exfutbolista franceses y empezó a recibir numerosas ofertas para trabajar como modelo desde que tenía solo cuatro años.

Su debut en el modelaje fue una sesión de fotos para la revista Vogue en 2011, cuando contaba con diez años.