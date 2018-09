Una joven cuenta que su novio la maltrata por su peso y el consejo de un viejo viudo se hace viral

Este 16 de septiembre, una usuaria de Reddit, de 21, años pidió consejo en un foro sobre cómo debería comportarse con su novio, con el que pasó casi un año y cuyos comentarios sobre su aspecto físico e indirectas demasiado directas sobre el sobrepeso le resultan hirientes. "Estoy adelgazando, pero mi pareja sigue haciéndome pasar malos ratos por mi aspecto", comentó la mujer.

Un día los dos fueron a bañarse y la joven dijo que el agua le parecía fría. La respuesta fue: "Créeme, tu capa de aislamiento térmico es más que suficiente". Además, contó que su novio, que sí destaca por su delgadez y entrena a menudo, ama hacer en su presencia comentarios sobre "los gordos estadounidenses", sin importarle que ella sea de EE.UU.

Aunque ahora la publicación de la usuaria esté borrada de Reddit, sus palabras siguen disponibles en caché.

Los consejos de otros usuarios del foro no tardaron en llegar, y van desde la sugerencia de revisar una relación en la que la pareja no muestra "el comportamiento de una persona que ama y siente compasión", hasta la propuesta de "perder los 90 kilos en forma del mal novio".

Algunos compartieron sus propias historias de abuso psicológico en una relación. Una mujer escribió que sigue sin entender por qué su exnovio prefería insistir en insultos sobre su peso en vez de cambiar de actitud. "Dijo cosas horribles cuando estaba enfadado: que mi barriga lo distraía demasiado durante el sexo, que era una gorda de mierda, o que realmente tenía que hacer algo con mi doble mentón, porque le daba asco", comentó.

La usuaria de Reddit, tras señalar que pesa 60 kilos y mide 167 centímetros, confesó que por más que pase el tiempo se siente insegura por los comentarios recibidos, aunque sabe que solo han sido "mitos" malintencionados sobre su cuerpo, con los que su ex pretendía herirla.

Otra usuaria contó que su talla era 42 cuando tuvo una pareja que no dejaba de mirar a las demás mujeres y comentar sobre su aspecto. "Solía decir cuánto le gustaba lo tonificadas que eran y 'sin caderas'", escribió la mujer. Tras hartarse de la actitud de quien se convirtió en su esposo, le explicó que le dolía cómo la trataba y que sus comentarios eran inapropiados, por más que no se diera cuenta. Pero él siguió con la suya y finalmente se separaron.

El comentario más popular resultó ser el de un viudo, arrepentido por no haber apoyado a su esposa cuando ella estaba preocupada por su aspecto físico y no se sentía querida. "Soy un hombre viejo ahora y mi esposa ya no está. Era la mujer más bella que he conocido en mi vida, por dentro y por fuera, pero a menudo le costaba verlo", empezó.

"Me duele pensar en los días y meses en los que ella comía menos"

El hombre explicó que estaba demasiado metido en su trabajo y, mientras procuraba avanzar en su carrera, ignoraba su matrimonio y a su mujer, que empezó a hacer dieta y deportes de manera rigurosa. "En aquel entonces ni siquiera me di cuenta, pero al final discutimos fuerte y me preguntó si dejó de parecerme atractiva por su peso", confesó el viudo.

"Una de las cosas que más lamento, y que sigue atormentándome al día de hoy, es que la hice sentirse menos que bella. Todavía me duele pensar en los días y meses en los que ella comía menos, a la espera de que yo la quisiera más", escribió el hombre.

Le aconsejó a la autora del tema en el foro que no procurara adelgazar por alguien más, y opinó que su novio le estaba dando "alimentos no saludables para su alma" y que ella tenía que hacerle saber que su comportamiento carecía de amor. "Si te quiere, creo que estará horrorizado al enterarse de lo que sus palabras te hacen a ti. Si no se da cuenta de ello, necesitas alimentar tu alma con una dieta mejor", concluyó.