VIDEO: Un sobre misterioso cae del pantalón de un conocido cantante y la Red sospecha lo peor

Durante la transmisión en vivo del programaSoccer AM del canal Sky Sports, Richard Ashcroft, vocalista de la banda británica The Verve, protagonizó un extraño episodio.

El cantante, de 47 años de edad, fue invitado al programa para hablar de la pelea entre Anthony Joshua y Alexánder Povétkin y durante el show dejó caer accidentalmente lo que parecía ser una bolsita de plástico en el piso.

Los espectadores no lo pasaron por alto y publicaron videos con este episodios en Twitter. Aunque no está claro qué llevaba dentro el sobre, muchos sugieren que se trata de algún tipo de droga y critican al cantante por haber llevado la sustancia a un programa de televisión.

Saliendo al paso de la polémica, Richard Ashcroft ha publicado un video en su cuenta de Instagram (actualmente no disponible pero guardado por otros usuario) en el que desmiente la especulación.

"Solo un mensaje rápido para los 'trols' en Twitter haciéndose un nombre a mi costa… Número uno, la cocaína y yo no hemos tenido ninguna relación durante décadas. Número dos, no se le ocurra a sospechar de lo que se me cayó del bolsillo. Y no involucre a mis hijos en eso", ha aseverado el cantante.