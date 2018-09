VIDEO: Elefantes encadenados se tambalean durante las preparaciones para un festival indio

Un desgarrador video muestra a un elefante encadenado que se tambalea después de estar sometido casi dos meses a entrenamientos para el festival indio de Dasara, que se espera cuente con la asistencia de unas 400.000 personas en Mysore este mes de octubre.

Durante la procesión 'Jumbo Savari', un total de 12 elefantes tendrán que caminar más de 5 kilómetros con pesadas ​​cargas en sus espaldas, explica Daily Mail.

Recientemente, los activistas indios de la organización PETA (People for the ethical Treatment of Animals) han organizado una protesta para pedir que se ponga fin al uso de los elefantes por parte del festival, informa The Times of India.

Según los activistas, los animales son transportados al lugar del evento en camiones o, en ocasiones, se les obliga a desplazarse hasta 70 kilómetros desde el parque nacional de Nagarahole.