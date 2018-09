Aduana colombiana obliga al ciclista Járlinson Pantano a pagar por 2 bicicletas que no le pertenecen

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia, retuvo dos bicicletas profesionales al ciclista Járlinson Pantano, quien denunció vía Twitter que no puede entrenar por ese motivo. La queja del ganador de una etapa del Tour de Francia causó polémica.

El ciclista, de acuerdo a una entrevista con RCN Radio, denunció que su equipo, el Trek-Segafredo, le envió dos bicicletas, que exceden para la DIAN los 2.000 dólares permitidos en envíos, y tiene que pagar arancel, si quiere tenerlas.

Pantano, quien de acuerdo a las declaraciones que dio está en Cali recuperándose de una difícil temporada, y de una infección de toxoplasmosis, una bacteria que lo debilitaba, asegura que son para entrenar, y que no son de su propiedad.

"Cómo voy a legalizar algo que no es mío, si esas bicicletas son para yo entrenar, voy a Europa, vengo con ellas, entreno allá, acá, y yo no tengo por qué pagar eso, esas bicicletas no son mías", dijo Pantano en RCN Radio.

Que tristeza que la @DIANColombia no colabore para entregarme mis herramientas de trabajo 🚲🚲😭😭😭😡 — Jarlinson Pantano (@jarlinsonpantan) 27 de septiembre de 2018

La denuncia, que realizó en sus redes sociales, provocó que el director de la DIAN, José Andrés Romero, contestara desde su cuenta personal: "Estimado Járlinson, ya estamos trabajando para ayudarlo".

La propia DIAN también contestó al ciclista: "Hola Jarlinson, queremos conocer que sucedió y saber cómo colaborarte, para esto necesitamos que nos escribas por INBOX. Esperamos tu mensaje" (sic).

Estimado Jarlinson, ya estamos trabajando para ayudarlo. — José Andrés Romero (@jromerotarazona) 27 de septiembre de 2018

Pantano que ha corrido las tres grandes pruebas del ciclismo: el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, va para dos meses sin actividad física, por lo que su equipo, con sede en EE.UU., decidió enviarle las bicicletas desde Bélgica.

Desde que se enteró de la infección que tenía, renunció a su participación en la Vuelta a España, pero de acuerdo a las declaraciones hechas a la RCN Radio, está listo para entrenar.

Polémica en la Red

La propuesta de la DIAN es que el equipo del deportista pague el impuesto de sus bicicletas, pero Pantano no considera que es una buena salida porque terminarán descontándoselo a él de su sueldo.

El caso ha tenido gran revuelo en Twitter, donde varios usuarios han criticado a la DIAN por su forma de proceder y por no apoyar a los deportistas colombianos que representan al país en el exterior.

Exacto! Favoreciendo mediáticos. Hasta la prensa lo busca... Este país las denuncias avanzan cuando eres alguien conocido... Ojo: la crítica no va contra el ciclista sino contra los entes — Camilo Rodríguez (@KMUX) 27 de septiembre de 2018

Otros, han resaltan el presunto trato de favor de la DIAN y su máximo dirigente, cuando quien denuncia el hecho es un deportista mediático, mientras el resto de mortales deben hacer frente a pagos que también consideran injustos.